Auto contro bus, carbonizzato il conducente della vettura - Terzo Binario News

Il dramma a Centocelle, pompieri e Roma Capitale sul posto

La Squadra Operativa 12/A del distaccamento di Tuscolano II, con l’ausilio dell’autobotte AB/12, sono intervenute in Via dei Castani incrocio con Via dei Faggi per incidente stradale tra un autobus e un’autovettura.

Il bus atac, alimentato a metano, è stato completamente avvolto dalle fiamme, le quali hanno danneggiato anche autovetture parcheggiate nelle vicinanze e la linea aerea del tram.

E indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire quanto accaduto questa mattina all’alba in via dei Castani, altezza via dei Faggi, quando, poco dopo le ore 4.30 circa si è verificato uno scontro tra un’auto Volkswagen Scirocco è un bus atac della linea N5, che ha preso fuoco.

Sul posto giunte diverse pattuglie della Polizia Locale V Gruppo Casilino unitamente ai VVF. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza la zona, avviando i primi accertamenti .

A seguito spegnimento fiamme , si rilevava la presenza di un corpo carbonizzato all’interno dell’auto, mentre è stato medicato sul posto il conducente del bus. Non risultano altri feriti.

A seguito del rogo sono stati rilevati danni su alcune vetrine di attività commerciali, pali dell’illuminazione pubblica e tranciati i cavi tranviari.

Danneggiati anche 7 veicoli in sosta. Sul caso le indagini in carico al IV Gruppo Tiburtino dei caschi bianchi che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per risalire all’ identità della vittima e ricostruire con esattezza quanto accaduto .

Permangono alcune chiusure per consentire gli accertamenti, ancora in atto, e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La nota di Atac: “Intorno alle 4.30, mentre svolgeva servizio lungo via dei Castani, un bus nuovo, di circa due anni, della linea N5 è stato urtato da un’auto privata che, secondo una prima ricostruzione, non ha rispettato la precedenza. Dopo la collisione l’auto privata si è incendiata. Le fiamme hanno coinvolto anche il bus di linea, avvolgendolo completamente. Le fiamme hanno danneggiato anche la rete aerea del tram e alcune vetture in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’autista del bus ha subito alcune escoriazioni”.