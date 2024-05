Gli ambientalisti occupano Piazza Barberini • Terzo Binario News

Gli ambientalisti di Ultima Generazione, ieri, hanno occupato Piazza Barberini. Così in un comunicato: “Piazza Barberini ha recuperato una sua antica funzione: un luogo di democrazia diretta dove le persone deliberano sulle condizioni della loro vite. Le scelte del governo stanno spegnendo la democrazia, l’oppressione si fa ancora più forte, si portano in cella giornalisti mentre svolgono il proprio dovere di informazione, e noi abbiamo scelto di occupare la piazza e le strada per tentare di svegliare le coscienze e salvare la democrazia.

Le persone si sono trovate per dar vita ad una grande partecipata e variegata manifestazione, a cui hanno preso parte giovani e meno giovani, studenti e lavoratori, persone in solitaria o con le proprie famiglie e comitive. Diverse le attività in scaletta: laboratorio esperienziale all’Azione Diretta NonViolenta, workshop legale “Conosci i tuoi diritti”, laboratorio “Riflessioni sul genere” e Poetry Slam. Sono intervenuti il fisico Francesco Sylos Labini, l’avv. Angelo Melone e lo scrittore Erri De Luca“.

In due sono stati poi accompagnati in commissariato dalla Polizia, a quanto pare sono risultati inottemperanti al foglio di via obbligatorio