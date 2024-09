Aumenta il costo della mensa a Civitavecchia, i genitori protestano • Terzo Binario News

“I sottoscritti genitori dei bambini utenti della mensa scolastica, segnalano quanto segue.

Premesso che:

le tariffe per le mense scolastiche risultano aumentate in modo esponenziale rispetto al precedente anno, con l’eliminazione delle scontistiche per nuclei familiari con più figli ed una indicazione delle fasce reddituali che appare tra l’altro non ispirata a criteri di equità;

a mezzo stampa apprendiamo che la questione è già stata in vari modi rappresentata a codesta spett.le Amministrazione Comunale, risultando tuttavia invariata la situazione che ad oggi si presenta priva di alternativa: accettare il salasso o non iscrivere i nostri figli alla mensa;

che a parità di servizio, un aumento di tale portata appare oltre che disagevole del tutto ingiustificato, nella convinzione che le presunte contingenze economiche internazionali non possano ricadere sulle famiglie dei piccoli utenti delle mense scolastiche, fatto ancora più grave proprio perché si tratta di bambini;

ultimo, ma certo non ultimo, la difficoltà di accesso ad un equo diritto alla mensa rappresenta una grave criticità per i diritti di genere, facendo ricadere come ovvio il problema sulle mamme lavoratrici.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si richiede la rimodulazione delle condizioni di appalto che hanno generato gli aumenti, con una eventuale verifica della legittimità di tale atto di cui siamo a chiedere conto, o in alternativa l’adozione di soluzioni che codesta spett.le Amministrazione riterrà di adottare per il ripristino di condizioni di equità di accesso alla mensa.

Siamo certi si comprenderà che quanto esposto rappresenta un problema anche di natura sociale per il quale chiediamo agli organi in indirizzo di attivarsi per una rapida soluzione”.

Così i genitori dei bambini utenti delle mense scolastiche per il caro mensa, che hanno scritto a Sindaco, vice Sindaca e assessore ai servizi sociali, già protocollata al comune di Civitavecchia.