Arriva InfoDoc per i medici di base della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

La Asl Roma 4, con il supporto tecnico della società NSR, ha messo a disposizione dei propri Medici di Medicina Generale InfoDoc, una webapp che ha lo scopo di aggiornare i medici sulle novità, i servizi e le campagne di prevenzione promosse dall’azienda sanitaria locale.

Layout grafico personalizzato e intuitivo, notifiche su avvisi e comunicazioni specifiche per il distretto di appartenenza, tasto ricerca e servizi suddivisi in categorie. Pagine dedicate agli screening oncologici e ai servizi vaccinali con le date degli open day e delle campagne di prevenzione. Un’apposita sezione che raccoglie tutta la modulistica.

Attualmente InfoDoc è in fase di test condotti attraverso un numero ristretto di Medici di Medicina Generale del Distretto 1 e del Distretto 2, ma per il mese di giugno 2024 sarà a disposizione di tutta la categoria.

“L’esigenza di dotarsi di uno strumento agile e di facile gestione – ha spiegato il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – è nata dal bisogno di colmare il gap comunicazionale tra l’azienda e la categoria. Ho quindi deciso di incontrare un numero ristretto di MMG e capire con loro come poter migliorare questo aspetto”.

Si è così costituito un team operativo composto da quattro Medici di Medicina Generale del Distretto 1, l’ufficio comunicazione della Asl Roma 4 e esperti informatici della società NSR e della UOC Tecnologie Biomediche e Sistemi Informatici della Asl Roma 4. Il primo step ha coinvolto attivamente i MMG che, insieme all’Ufficio Comunicazione della Asl Roma 4, hanno selezionato le informazioni contenute oggi in InfoDoc. Poi i tecnici informatici hanno realizzato lo strumento rendendolo facilmente navigabile e personalizzabile.

“Il vero valore aggiunto di questa webapp – ha continuato il Direttore della UOC Tecnologie Biomediche e Sistemi Informatici, l’ingegner Annalisa Bononati – sta proprio nel fatto che è stata pensata da chi questo strumento lo andrà ad utilizzare quotidianamente. Ogni medico potrà scegliere, selezionando l’apposito filtro, quali notifiche ricevere in base al distretto di appartenenza e troverà le informazioni relative ai servizi offerti nel suo territorio. InfoDoc è in continua evoluzione e cercheremo di potenziarla con le proposte che arrivano direttamente dalla categoria”.

I feedback dei medici che stanno utilizzando la webapp sono positivi e la presentazione di InfoDoc, avvenuta a Bracciano in occasione del convegno Uniti per la Cura, ha suscitato l’interesse degli altri colleghi.

“Sapere ciò che accade nella propria Asl, così come essere informati sui servizi e percorsi assistenziali attivabili in base alle necessità del paziente, ma anche essere aggiornati su un possibile disservizio o cambio di attività – ha concluso la DG Matranga – è di fondamentale importanza per un medico di famiglia che quotidianamente è a contatto con numerosi utenti. InfoDoc vuole fare questo: informarli sui servizi attivi, sui percorsi assistenziali e sulle modalità di attivazione, aggiornarli sulle comunicazioni che li riguardano, aiutarli nella gestione quotidiana dei pazienti. Voglio ringraziare i MMG del Distretto 1 che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, mettendo a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo. Il progetto testimonia che lavorare insieme è possibile ed utile, nell’interesse degli stessi Medici e dei loro assistiti”.

“Siamo orgogliosi – hanno dichiarato i medici del team i dottori Marco Natali, Tiziana Costantino, Caterina Bernardi, Ilaria Di Gennaro – di aver collaborato con la Asl alla realizzazione di questo progetto innovativo che dà a noi uno strumento nuovo di semplice accesso e utilizzo per agevolare il nostro lavoro. L’app è già funzionante e in fase finale di sperimentazione. A breve ogni collega avrà la possibilità di scaricarla sul proprio dispositivo mobile. È stato un bel lavoro di equipe che non finisce con la presentazione dell’app ma che continuerà per tenere sempre aggiornato il sistema secondo le esigenze della Medicina Generale. Ringraziamo tutti gli esperti con cui abbiamo collaborato e il Direttore Generale per l’opportunità e per l’attenzione mostrata verso il nostro ruolo e il nostro punto di vista”.

A giugno lo strumento sarà a disposizione di tutti i Medici di Medicina Generale della Asl Roma 4.