Approvata riqualificazione del Parco di via Renato Fucini - Terzo Binario News

È stato approvato dalla Giunta Capitolina il progetto riguardante la riqualificazione del Parco di via Renato Fucini, area verde del quartiere Talenti, nel III Municipio. Il Dipartimento Tutela Ambientale, sulla base delle richieste presentate dai cittadini, ha progettato e finanziato un intervento che prevede uno stanziamento di circa 134mila euro (importo a base di gara)

Per migliorare il decoro e la fruizione del parco, il restyling prevede la riqualificazione dei percorsi pedonali, la piantumazione di essenze arboree, interventi sulla pavimentazione e sulla permeabilità del suolo. Inoltre, verrà rimosso un tratto in asfalto e si lavorerà sulla ridefinizione degli ingressi (da via Renato Fucini e da via Corrado Alvaro) attraverso l’inserimento di piante sui lati e una pavimentazione adeguata.

“Si tratta di un progetto partecipativo finanziato da Roma Capitale perché valorizza un importante spazio verde del quartiere, nei pressi di una scuola. Il dialogo con i cittadini è fondamentale per capire le criticità e le esigenze del territorio. Chi vive quotidianamente questi luoghi può dare preziosi suggerimenti per migliorare gli interventi di restyling che stiamo effettuando in tutta la città” – ha spiegato l’assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini.