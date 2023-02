Aperta a Ladispoli la Casa dell'Arte, creatura dei Servitori • Terzo Binario News

Il 2023 de “I Servitori dell’Arte“, la poliedrica associazione Culturale e Teatrale di Ladispoli, prende il via in un veste del tutto nuova.

È stata inaugurata lo scorso 1 Febbraio, in Via Gaeta 7/B a Ladispoli , “La Casa dell’Arte“, uno spazio che, nell’andare oltre l’idea sistemica di “ufficio”, funge, soprattutto, da luogo d’incontro per ciò che ruota attorno al mondo degli eventi e della formazione, un rifugio sicuro dove poter dare vita a idee e progetti e continuare ad organizzare spettacoli, tour culturali, esibizioni teatrali, canore e di danza, corsi di formazione, laboratori e molto altro.

Si chiude così un capitolo lungo quattro anni presso lo spazio culturale-archeologico de “La Grottaccia“, anni fervidi e intensi, costellati di importanti traguardi e riconoscimenti che hanno visto la Compagnia protagonista lungo il litorale romano ma anche da nord a sud dello Stivale, passando altresì dalla Sardegna.

Con l’Anno nuovo sono state, inoltre, riconfermate le cariche elettive del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ovvero Manuel D’Aleo Presidente e Tesoriere; Giada D’Aleo Vicepresidente e Sara Urdis Segretaria.

Il Team è già al lavoro sul nuovo calendario eventi del 2023 che, al momento, consta di due imminenti e imperdibili appuntamenti Sabato 18 Febbraio e Domenica 26 Febbraio, rispettivamente con “A spasso con i fantasmi di Roma – Game Edition” e il nuovo tour “A spasso con i fantasmi di Campo Marzio“, due visite guidate teatralizzate, alla scoperta di personaggi illustri e storie sconosciute della Città Eterna.

Se è vero che “l’Arte è un arco teso che lancia la sua freccia più in là dell’infinito” (cit. F. Caramagna),

“I Servitori dell’Arte” non si sono fatti cogliere impreparati e, con un atteggiamento creativo e sempre fiducioso rivolto al futuro, si sono già lanciati verso quelli che saranno i nuovi successi della Compagnia, portando con sé quell’amore per l’Arte, vivido e intramontabile, che, da oltre un decennio, li contraddistingue.