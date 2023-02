Regionali, Pascucci: “Acqua bene pubblico, sottoscrivo con forza l’appello del Forum Italiano” • Terzo Binario News

Come sapete il tema dell’acqua pubblica da sempre caratterizza la mia azione politica e istituzionale.

Se vi ricordate, nel 2011 fui l’ideatore e l’organizzatore del concerto “IO VOTO” che chiuse la campagna referendaria a favore dei quattro SI a tutela dell’acqua pubblica. Esito del referendum che fu purtroppo disatteso, ma che non per questo ha fermato il mio impegno e quello di tanti altri che convintamente votarono SI.

Ancora oggi stiamo pagando il mancato rispetto del voto degli italiani di 12 anni fa: meno tutele e troppi distacchi per morosità. Soprattutto su questo secondo aspetto, è improrogabile intervenire: non possiamo più permetterci di lasciare famiglie senza un bene di vitale importanza come l’acqua.

Sempre sul tema dell’acqua pubblica, anni prima, in Consiglio comunale a Cerveteri, alla mia prima esperienza politica fui l’unico a non votare favorevolmente al passaggio del servizio idrico ad Acea Ato 2.

Per questo motivo, sottoscrivo con forza e convinzione l’appello del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua. Perché l’acqua deve essere di tutti, non di pochi. Così come fatto da Sindaco, anche in Consiglio Regionale lavorerò per questo.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista Verdi e Sinistra per Alessio D’Amato Presidente e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.