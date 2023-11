Antonio Pellicciotti si dimette da responsabile del nosocomio, la vicinanza dei Lions di Tarquinia • Terzo Binario News

TARQUINIA – Il Lions Club di Tarquinia esprime la propria solidarietà e il proprio dispiacere per la decisione, sicuramente sofferta , del loro socio ma soprattutto amico Antonio Pellicciotti di dimettersi dal ruolo di responsabile della UOC di Chirurgia e di Direttore sanitario del nosocomio cittadino.

“Il nostro Club e nondimeno tutta la città -riferisce il Lions Club di Tarquinia- perde oltre che un grande professionista, sempre disponibile verso tutti, anche un sincero amico dalle forti doti umane, che ne hanno fatto un vero Lions da molti anni. Molti di noi hanno avuto modo di usufruire di una sua prestazione professionale ottenendo sempre un aiuto generoso e disinteressato. È anche e soprattutto grazie al Dott. Pellicciotti che il nostro Club, in tanti anni di attività e di collaborazione con la ASL di Viterbo, ha potuto fare numerose donazioni all’Ospedale , a favore dei cittadini che lo utilizzano quotidianamente. Non da meno il suo fondamentale supporto nel difficile periodo della pandemia , che lo ha visto impegnato in prima persona affinché fosse garantita al massimo la sicurezza di tutti”. “E’ grazie al suo interessamento che il Club ha potuto devolvere i soldi della raccolta fondi durante il Covid per il completamento dei locali che oggi ospitano gli ambulatori specialistici nonché per l’acquisto di materiale fondamentale in quel triste momento ,per la sicurezza di tanti operatori e pazienti.- continuano dal Lions club Tarquinia – DA Mascherine, monitor, termometri e tanti altri presidi sono stati forniti all’Ospedale dal Lions Club ,grazie alle sue indicazioni.”

“Mi mancherà la costante e fondamentale presenza come collega di Antonio Pellicciotti – riferisce la Dott. ssa Laura Voccia Presidente del Lions Club Tarquinia e Medico Radiologo operante presso il PO di Tarquinia- che tanto ha dato al suo reparto e ai suoi collaboratori con grande onestà professionale e umana. L’impegno profuso nel suo lavoro unito al clima di stretto e familiare rapporto di collaborazione creatosi in questi lunghi anni tra noi medici e tutto il resto del personale sanitario, ha consentito al nostro Ospedale di assicurare sempre servizi e prestazioni necessari a garantire gli standard di sicurezza dei cittadini. Il dover rinunciare ad una così importante collaborazione professionale lascerà sicuramente un grande vuoto difficile da colmare unito ad una grande amarezza e delusione per le motivazioni che lo hanno spinto verso la drastica scelta di dimettersi dal luogo di lavoro per cui tanto si è prodigato. Resto ancora speranzosa perché si trovino le condizioni per una revoca a tale decisione con la ripresa del ruolo che gli spetta come stimato chirurgo”

Al Dott. Antonio Pellicciotti va il personale ringraziamento del Lions Club di Tarquinia per quanto fatto per il benessere dell’intera collettività.

Lions Club Tarquinia