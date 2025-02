Ancora auto in fiamme a Civitavecchia • Terzo Binario News

Alle 22 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di due auto in via Achille Montanucci presso la rotatoria di via Lepanto.

A bruciare, per cause in corso di accertamento, vetture di media cilindrata.

I Vvf arrivati immediatamente sul posto, con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17, hanno estinto le fiamme che divampavano in modo che non si propagassero alle altre auto parcheggiate nei pressi.

Una volta finita l’opera di spegnimento, gli uomini della Bonifazi hanno messo in sicurezza l’area circostante.

Non si è registrato nessun ferito.

Sul posto anche i Carabinieri di Civitavecchia per i rilievi del caso.