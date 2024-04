Amy Winehouse rivive al Cinema Moderno di Cerveteri con "Back to black" • Terzo Binario News

In prima visione nazionale il film omaggio alla mai dimenticata regina della musica

Un rispettoso e romantico ritratto di una delle voci più belle della storia della musica mondiale. In prima visione nazionale il Cinema Moderno di Cerveteri, a partire da domani, giovedì 18 aprile e fino a mercoledì 24 aprile, in programmazione avrà “Back to black”, un film di Sam Taylor – Johnson, con Marisa Abela e Ryan O’Doherty.

La prima programmazione è fissata per giovedì 18 aprile alle ore 21:30, e poi nei giorni di venerdì 19, sabato 20, domenica 21 e mercoledì 24 aprile, doppia programmazione, quella pomeridiana alle ore 17:30 e quella della sera alle ore 21:30. Per informazioni e prenotazioni, contattare lo 069941640