La sabbia del Sahara a Roma • Terzo Binario News

Le raccomandazioni del Campidoglio, la situazione della qualità dell’aria

In considerazione delle previsioni modellistiche fornite in data odierna dall’A.R.P.A. Lazio evidenziano, per la qualità dell’aria sull’area di Roma, una condizione priva di criticità relativa al contributo emissivo derivante da fonti antropiche per i prossimi giorni e la presenza di un contributo di materiale particolato di origine naturale connesso a un intenso fenomeno di trasporto di polveri desertiche che sta interessando il territorio della città di Roma.

Durante il ciclo di monitoraggio della qualità dell’aria della giornata di ieri, 19 maggio 2024, è stato rilevato, nelle stazioni di Preneste, M. Grecia, Cinecittà, Guido, Cavaliere, Cipro, Tiburtina, Arenula e Malagrotta, il superamento del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla normativa vigente.

Con Determinazione Dirigenziale n. 163/2024 di Informazione alla cittadinanza è stato adottato un provvedimento di contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Nella Determinazione Dirigenziale, tutte le raccomandazione di Roma Capitale, sui comportamenti da adottare.