Incidente via della Pisana: scontro tir-bus • Terzo Binario News

Incidente in via della Pisana all’altezza del civico 996 alle 8,25 di oggi, 21 maggio. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un bus della linea 808 (Roma Tpl) e un tir. Al momento ci sono problemi legati alla viabilità, non risulterebbero esserci dei feriti. Nel punto dove è avvenuto l’impatto c’è una piccola curva, direzione Gra.

Sul posto gli agenti della Polizia locale del Gruppo XI Marconi.

Foto Welcome To Favelas e Polizia locale di Roma Capitale