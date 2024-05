“Regina di cuori”, successo per il torneo di burraco per l’ospedale di Tarquinia • Terzo Binario News

Si è svolto sabato scorso il torneo di burraco “Regina di Cuori”, organizzato dal movimento INSIEME PER L’OSPEDALE DI TARQUINIA per raccogliere fondi destinati all’acquisto di arredi e attrezzature per l’ambulatorio oncologico. I tarquiniesi hanno dimostrato ancora una volta il profondo attaccamento al nosocomio cittadino, partecipando e contribuendo generosamente.

Abbiamo riempito tutti i tavoli disponibili, tranne uno per un ritiro dell’ultimo minuto, e trascorso insieme un pomeriggio sereno durante il quale abbiamo condiviso le speranze per il futuro del nostro ospedale.

Un caloroso grazie ai partecipanti, a tutti coloro che hanno lasciato il loro contributo e ai volontari che hanno lavorato all’allestimento e al buffet.

Un ringraziamento particolare va al Presidente del Centro Anziani di Tarquinia, che ha messo a disposizione i locali, e al Comitato di San Martino, che ha invece fornito tavoli e carte, e a tutti coloro che hanno contribuito con i premi per i partecipanti: sono stati veramente tanti, belli e apprezzati.

Grazie a questo lavoro di squadra e alla generosità di partecipanti e donatori, oltre ad aver trascorso un piacevole pomeriggio, siamo riusciti a raccogliere 1480 euro, che ci consentiranno di procedere all’acquisto per l’ambulatorio di oncologia non appena espletate tutte le pratiche per la donazione. Forti sempre del sostegno convinto dei tarquiniesi, e non solo, continua l’azione in difesa del nostro ospedale: è già in cantiere un grande evento.