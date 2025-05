Amerigo Vespucci arrivata, è festa a Civitavecchia (foto) • Terzo Binario News

L’Amerigo Vespucci è approdata a Civitavecchia.

La nave scuola orgoglio della Marina Italiana è ormeggiata nei pressi del Forte Michelangelo e stamani ha ricevuto gli onori delle autorità civili, militari e religiose.

Festa nel comune portuale, con la banda che ha reso omaggio alla nave scuola con il Canto degli Italiani.

A bordo la visita e l’allestimento sul molo dell’accoglienza e le aree per le trasmissioni in diretta.

Nave Amerigo Vespucci, lo storico veliero e Nave Scuola della Marina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, è arrivato a Civitavecchia, 16ª tappa del Tour Mediterraneo, dove sosterà da oggi, mercoledì 28 maggio, presso il Molo del Bicchiere – Banchina Guglielmotti, fino alle prime ore della mattina del 3 giugno, per navigare verso Livorno.

A Civitavecchia Nave Amerigo Vespucci è affiancata dal Villaggio IN Italia. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi S.p.A. e Ninetynine.

Al suo arrivo a Civitavecchia Nave Amerigo Vespucci è stata accolta dalla cerimonia di benvenuto a cui hanno preso parte le autorità civili e militari. Ad accompagnare l’arrivo della Nave Scuola della Marina Militare a Civitavecchia c’era anche la Banda della Marina Militare che si esibirà anche a favore del pubblico al Villaggio IN Italia nel corso dei giorni di sosta.

QUI alcune info utili

A corredo dell’arrivo della Vespucci a Civitavecchia, ecco alcuni eventi organizzati dal Pincio.

Mercoledì 28 maggio

In occasione dell’esibizione della Banda della Marina Militare, i volontari del presidio NpL e NpM consegneranno ai musicisti una borsa della Biblioteca recante il nome “Alessandro Cialdi”, contenente segnalibri artistici ispirati al mare, alla musica e al lungo viaggio della nave Vespucci, realizzati da studenti del Liceo Guglielmotti (nell’ambito dei PCTO) e dai volontari stessi.

Successivamente, l’Assessora Stefania Tinti omaggerà il Comandante della Vespucci con un secondo dono simbolico, a nome della città.

Giovedì 29 maggio, ore 16:30 – Biblioteca Cialdi

Storie Marinare – Evento NpL. Letture ad alta voce a tema marinaro a cura dei volontari del presidio locale NpL, rivolte a bambini dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie.

Partecipazione libera. Prenotazione consigliata al numero 0766 590559.

Giovedì 5 giugno, ore 16:30 – Biblioteca Cialdi

Gli echi della Vespucci – Evento NpM. Dialoghi sonori tra chitarre e clarinetti a cura di studenti e docenti del Liceo Musicale Galileo Galilei, in collaborazione con i volontari dei presìdi NpL e NpM. Un omaggio musicale all’approdo della Vespucci, aperto a bambini e famiglie.

Partecipazione libera. Prenotazione consigliata al numero 0766 590559.