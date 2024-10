Ambulante abusivo senegalese arrestato vicino Fontana di Trevi • Terzo Binario News

È stato arrestato da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, con l’accusa di resistenza, lesioni aggravate e rifiuto di declinare le generalità, un venditore ambulante abusivo, di 32 anni , di nazionalità senegalese, sorpreso mentre era intento a svolgere l’attività illecita nella zona intorno a Fontana di Trevi.

Il 32enne, fermato dagli agenti del I Gruppo Centro, durante una delle consuete operazioni eseguite a contrasto dell’abusivismo commerciale, ha reagito ai controlli con aggressività colpendo gli operanti , dopo aver inoltre tentato di impedire il sequestro della merce . Nei suoi confronti è scattato l’arresto.

Solo negli ultimi giorni, sono stati oltre mille gli articoli sequestrati nella zona di Fontana di Trevi, dal personale della Polizia Locale impegnato nelle costanti attività mirate a contrastare i fenomeni del commercio illegale sulle strade della Capitale, maggiormente colpite dal fenomeno.

Inoltre non si arrestano i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone maggiormente interessate dalla movida cittadina, a partire da Trastevere, Campo De’ Fiori, Colosseo, ma anche in vari quartieri, dal Prenestino, all’ Appia, Tuscolana, San Lorenzo, Parioli, Ostiense , Ponte Milvio e Ostia. Circa un centinaio le irregolarità riscontrate nei locali pubblici ed attività commerciali , con più di venti minimarket sanzionati perché trovati aperti oltre l’orario consentito, la maggior parte dei quali nel territorio del VII Municipio, compreso nell’ultima ordinanza del Sindaco n. 117 del 24 ottobre, relativa alle misure urgenti contro la “malamovida”. In uno di questi esercizi gli agenti hanno rinvenuto anche più di un centinaio di confezioni di alimenti scaduti, per cui è scattato il sequestro.

Sanzioni e correlato rapporto amministrativo per un altro minimarket, sempre nel VII Municipio, poiché in questo caso completamente abusivo, in quanto privo di titoli autorizzativi ad esercitare. In pieno Centro Storico è stata invece chiusa un’attività , perché non aveva ottemperato all’ordinanza di cessazione di somministrazione non autorizzata. L’esercizio è stato sanzionato, inoltre, per occupazione di suolo pubblico abusiva e disturbo della quiete pubblica. Non sono mancate sanzioni per la trattazione irregolare dei rifiuti urbani e il mancato versamento dei contributi di soggiorno in alcune attività ricettive, nelle zone più turistiche.

Nell’ambito delle verifiche a tutela della sicurezza stradale , gli operanti hanno fermato e denunciato per ricettazione un uomo di 46 anni di origine marocchina che, in zona San Giovanni, aveva prelevato da una vettura in sosta, forzandola, alcuni effetti personali ad un automobilista, che ha chiesto aiuto alla pattuglia di Polizia Locale presente nelle vicinanze. Gli agenti, si sono subito attivati nelle ricerche, individuando il responsabile in prossimità di alcuni raccoglitori di rifiuti, intento a controllare e selezionare gli oggetti appena rubati . L’uomo, con diversi precedenti penali, dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria per il reato commesso.

In zona Casilina, invece un conducente è stato colto in flagrante dai caschi bianchi mentre percorreva una strada contromano , per giunta in evidente stato di ebbrezza, motivo per cui, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente.