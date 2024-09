Alluvione in Emilia Romagna, la Protezione Civile comunale di Cerveteri porta assistenza a Bagnacavallo • Terzo Binario News

Gruppo Comunale partito per i territori colpiti dal maltempo con un carico di viveri: a donarli, il ristorante pizzeria Jolly, il Chiodo Fisso e il Conad cerite

“Le immagini che nei giorni scorsi ci sono giunte dall’Emilia Romagna sono state tremende.

A distanza di poco più di un anno, gli stessi luoghi, le stesse aziende, le stesse famiglie, sono state nuovamente messe in ginocchio dalla furia del maltempo.

Questa notte, intorno alle tre, proprio come lo scorso anno, il Gruppo Comunale di Protezione Civile è tornato a Bagnacavallo e nei territori limitrofi, uno dei luoghi più colpiti dall’alluvione, per portare loro derrate alimentari, prodotti per l’igiene, materiale di vario genere e soprattutto un sostegno concreto alla popolazione e a tutti i soccorritori.

Oltre che ai nostri volontari, davvero encomiabili, è doveroso in questa occasione ringraziare tre attività imprenditoriali di Cerveteri che con estrema generosità hanno fatto delle importanti donazioni da portare sui luoghi del maltempo.

Grazie di cuore al Ristorante Pizzeria Jolly, al Chiodo Fisso e al Conad di Largo Almuneacar, che senza esitazione si sono messi a disposizione per aiutare chi in questo momento ha un grande bisogno di aiuto”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Oltre alla consegna di materiale – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – la nostra Protezione Civile Comunale è giunta a Bagnacavallo per dare un vero e proprio sostegno fisico ai soccorritori e a tutte le realtà che da giorni stanno lavorando per liberare strade, case e impianti sportivi dal fango. Hanno infatti provveduto a svuotare alcuni appartamenti che sono stati invasi dall’acqua, ripulito del mobilio e coadiuvato in tutte quelle attività in cui già erano impegnati sul posto i soccorritori. Un aiuto concreto che speriamo possa aver portato sollievo e soprattutto una nuova luce di speranza ad una popolazione che in appena dodici mesi è stata colpita per ben due volte in maniera molto grave. A tutti i cittadini e ai colleghi amministratori di Bagnacavallo e dei territori limitrofi, la vicinanza istituzionale e personale mia, della Giunta e dell’intera città di Cerveteri. Sono certa che anche in questa occasione troveranno la forza e l’energia per risollevarsi e pian piano tornare alla loro normalità”.