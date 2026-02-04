Allumiere si colora per il Carnevale: domenica 8 febbraio sfilano i carri allegorici • Terzo Binario News

Un evento atteso che vede la sinergia tra Comune, Pro Loco e le associazioni locali con quattro grandi carri che animeranno le vie del borgo tra musica, danza e storia.

Il conto alla rovescia è terminato. Questa domenica 8 febbraio, le strade di Allumiere si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per la tradizionale Sfilata dei Carri Allegorici. L’iniziativa, frutto della stretta collaborazione tra il Comune di Allumiere e la Pro Loco, promette di regalare una giornata di festa, creatività e partecipazione popolare.

La parata: tra fiaba, musica e storia

Protagonisti assoluti della giornata saranno i quattro carri realizzati con passione dalle associazioni del territorio. Ognuno porterà in scena un tema differente, spaziando dal fascino del passato alla magia dei cartoni animati: Antico Egitto: Curato dal Gruppo Giovanile Parrocchiale, che riporterà in vita il mistero dei faraoni. Banda Bassotti: L’associazione Amici della Musica promette una sfilata a ritmo di note e divertenti “furti” di allegria. Gli Scacchi: Un’imponente scacchiera vivente ed elegante firmata dal New Dance Evolution Center.

Cenerentola: La magia della fiaba senza tempo sarà invece rappresentata dalla scuola Dance World.

Il Percorso

La sfilata prenderà il via alle ore 15.30 da Piazzale Cesare Moroni, cuore pulsante del raduno. Il corteo colorato attraverserà il borgo dirigendosi verso Piazzale Galimberti, per poi fare ritorno trionfale nella piazza principale, dove la festa continuerà tra coreografie e musica.

“È un momento di grande unione per la nostra comunità,” commentano gli organizzatori. “Vedere le associazioni lavorare insieme per mesi alla costruzione dei carri è il vero spirito del Carnevale di Allumiere, sintomo che la sinergia tra istituzioni ed associazioni è la vera carta vincente.”