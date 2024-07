Ex Borghetto degli Artigiani: il cronoprogramma per la demolizione degli immobili • Terzo Binario News

Il 31 luglio la consegna del progetto esecutivo

“Il consulente per la legalità del sindaco Roberto Gualtieri, Francesco Greco, ci ha comunicato il cronoprogramma per la demolizione degli immobili dell’ex Borghetto degli artigiani, formalizzato dal Dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana: consegna del progetto esecutivo, a cura di Risorse per Roma Spa, entro il 31 luglio 2024; approvazione del progetto esecutivo e impegno fondi, entro il 31 agosto 2024; stipula del contratto e consegna dei lavori, entro il 15 settembre; inizio delle attività di demolizione degli immobili, entro il 30 settembre 2024”. Così in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore all’Ambiente Edoardo Annucci.

“Come emerso la scorsa settimana nella seduta congiunta delle Commissioni ambiente e patrimonio dell’Assemblea capitolina, le attività succitate saranno anticipate da un intervento sul verde infestante (Servizio giardini) e dalla rimozione dei rifiuti abbandonati nell`area (Dipartimento ciclo dei rifiuti)”.

“Al termine degli interventi di demolizione degli immobili e messa in sicurezza del sottosuolo, il terreno – di circa 12.000 metri quadrati, sequestrato alla criminalità organizzata – sarà consegnato al Municipio per proseguire l`iter amministrativo che condurrà alla progettazione di un nuovo parco pubblico che – nella prossima sessione di bilancio – andrà inserito nel Piano investimenti. Monitoreremo che i tempi indicati vengano rispettati e che le attività di messa in sicurezza procedano celermente”.