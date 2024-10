Allumiere e Tolfa al fianco degli alluvionati di Faenza • Terzo Binario News

Gli aiuti sono arrivati grazie a Carlo Marazzi, volontario da sempre impegnato nel sociale

quando si parla di solidarietà, Allumiere e Tolfa non mancano mai all’appello. L’altro giorno il signor Carlo Marazzi, noto elettricista da sempre impegnato nel sociale, si è recato a Faenza con il proporio mezzo carico di generi alimentari, detersivi, stracci , strofinacci ed altro materiale per l’uso quotidiano, insieme al materiale scolastico.

“Sono andato a Faenza venerdì scorso – racconta Marazzi – nonostante l’allerta meteo, in un punto di raccolta della Charitas allestito appositamente. Lì ho scaricato il tutto con grande gioia da parte della ragazza del punto raccolta, Nicoletta. Devo dire che di materiale ne avevano parecchio e di tutti i tipi sempre grazie alle donazioni. Da Nicoletta mi sono fatto dare indicazioni dove poter fare qualche foto, con le quali, se aiutato da qualcuno, potrei allestire una esposizione per una ulteriore raccolta fondi per le persone che hanno perso completamente casa.

Mi sono fatto un giro e i danni maggiori sono stati a Traversara o Borghetto Traversata vicino Bagnacavallo, dove due abitazioni sotto l’argine sono sparite nel nulla.

Devo dire che nelle due precedenti spedizioni ( Cervia e Campi Bisenzio ) non avevo visto mai nulla di simile: case, taverne e garage allagati fino al soffitto ma, soprattutto, a stupirmi è stato il cedimento del’argine del Fiume Lamone con abitazioni spazzate via . Ripeto, mai vista una cosa del genere>>.

“Tornando alle donazioni – conclude – ringrazio le insegnanti di Alumiere che hanno raccolto soldi e comprato materiali scolastici autonomamente . Dalia Pelliccioni della tabaccheria Pesoni, che è stata attivissima, proprio come il supermercato “Meta” di Allumiere, il Centro Anziani di Tolfa, l'” Agricola” di Bentivoglio Enzo, il Rione Rocca, l’Alimentari Vecchioni Tolfa, la comunità di La Bianca, l’Alimentari Sestili Augusto, il Ristorante Rischio, la Scuola Media tramite la Prof. Giuseppina Esposito, la Fidapa”.