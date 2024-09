Allumiere, Daniela Tartaglione inaugura il corso di respirazione e meditazione • Terzo Binario News

Ogni sabato mattina a partire dalle 10, nella “Kinesis Lab” di Ilenia Grosselli

Un nuovo corso, anzi, percorso di meditazione e respirazione. È quello proposto dalla Dottoressa Daniela Tartaglione ad Allumiere, sua cittadina d’origine.

Gli interessati e i curiosi, a partire da dopodomani, potranno partecipare ogni sabato mattina, dalle 10 alle 11.30, agli incontri, che si terranno nella palestra “Kinesis Lab” di via delle Cascine.

<<Ho voluto proporre questo percorso – ha spiegato la dottoressa Tartaglione – perché

i benefici fisici della respirazione profonda sono molteplici ed importanti. Oltre a migliorare l’ossigenazione dei tessuti, l’espansione e la funzione polmonare, una buona respirazione favorisce la circolazione del sangue, la digestione e agevola anche il sistema immunitario. Peraltro, se ben praticata, la respirazione contribuisce al rilassamento e alla diminuzione nel corpo del cortisolo, l’ormone dello stress, uno dei peggiori nemici per la nostra salute. Tali tecniche, verranno abbinate a delle buone pratiche di meditazione, che, oltre a ridurre lo stress, aiutano a controllare l’ansia, ad aumentare la consapevolezza, a reindirizzare i pensieri in una direzione più positiva, a migliorare la qualità del sonno e il nostro stato di salute in generale”.

Ulteriori dettagli in merito al corso verranno forniti all’open day di sabato mattina alle 10.

Nella “Kinesis Lab”, gestita dalla trainer Ilenia Grosselli, sarà possibile iscriversi anche a corsi di viniyoga, superjump, ginnastica posturale e allenamento al femminile.

Per informazioni, rivolgersi al 3494917606.