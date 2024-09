Manda la madre all'ospedale per i soldi della droga, arrestato 39enne a Rocca Priora • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, a Rocca Priora, hanno arrestato un cittadino italiano di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti della madre convivente.

A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione di Rocca Priora, dove una donna, in stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere stata aggredita fisicamente dal figlio convivente e di subire, frequentemente, violenze fisiche e minacce di morte da parte del proprio figlio con continue richieste di denaro per procurarsi le sostanze stupefacenti.

La donna, a seguito delle lesioni riportate, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di dove è stata medicata con 10 giorni di prognosi.

Nel corso dell’intervento, l’uomo, al fine di sottrarsi al controllo è indiziato di aver colpito e spintonato i militari per sottrarsi al controllo.

Raccolti a suo carico gravi indizi di colpevolezza, l’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Velletri.