Masterclass di inglese a Ladispoli e Bracciano - Terzo Binario News

Ciclo da 5 settori proposto dalle sedi British School

Un ciclo di 5 masterclass inglese online aperte a tutti. E’ l’iniziativa culturale promossa dalle sedi British School di Ladispoli e di Bracciano.

“In questo periodo difficile, in cui la pandemia ci tiene in casa e limita le interazioni sociali, abbiamo pensato di aprire virtualmente le nostre aule al nostro territorio, con un intento culturale e sociale”, ha affermato Fabio Fantozzi, Responsabile delle Relazioni Esterne.

Le masterclass ruoteranno intorno a temi di attualità con uno sguardo alle grandi opportunità che il web e la tecnologia ci offrono per l’apprendimento della lingua inglese: podcast, musica, app, serie, giochi online e un approfondimento sulla pronuncia e gli errori comuni degli studenti italiani.

Ogni masterclass, organizzata da direttori didattici e docenti madrelingua e certificati, fornirà l’occasione di conoscere nuovi strumenti per migliorare le competenze linguistiche. Per partecipare basterà aprire il link della piattaforma ZOOM inviato. Verrà data priorità alle richieste provenienti dal territorio.

Di seguito il calendario degli eventi:

HOW TO USE MUSIC TO PRACTICE ENGLISH – 26 gennaio 2021, ore 19:15 – 20:30

PRONUNCIATION LAB: THE MOST COMMON MISTAKES ITALIANS MAKE – 25 febbraio 2021, ore 18:45 – 20:00

HOW TO USE APPS TO IMPROVE / PRACTICE ENGLISH – 30 marzo 2021, ore 17:00 – 18:15

SERIES AND VIDEOS – 30 aprile 2021, ore 18:50 – 20:05

ONLINE GAMES – 31 maggio, ore 18:30 – 19:45

Per avere maggiori informazioni e prenotarsi ad una o più masterclass basta contattare le segreterie ai seguenti recapiti:

LADISPOLI

Tel. 06 45559901

E-mail bsladispoli@britishschool.it

WhatsApp: 349 2657026

BRACCIANO

Tel. 06 84383172

E-mail bsbracciano@britishschool.it

WhatsApp: 347 6396963