Alla Regata del Mediterraneo 2024 Civitavecchia è sesta • Terzo Binario News

La XIX edizione della Regata del Mediterraneo si è conclusa ormai da alcuni giorni e gli appassionati di canottaggio hanno potuto seguire la gesta dell’equipaggio di Civitavecchia sia in diretta streaming sui social che attraverso testimonianze fotografiche.

La Regata si è disputata il 2, il 3 e il 4 agosto scorso nello specchio d’acqua dello Stretto che unisce Reggio Calabria e Messina, nelle insidiose acque dette della “Fata Morgana”, in un percorso rettilineo di 500 metri prospiciente il bellissimo lungomare di Reggio Calabria.

Gli Equipaggi in gara, che come nelle previsioni si sono dimostrati molto agguerriti, sono stati oltre la Città di Civitavecchia: le Fiamme Gialle (campioni in carica negli ultimi anni e che si sono confermati anche in questa edizione), Palio Città di Taranto, Lega Navale sez. di Brindisi, il CUS Bari UNIBA, il CUS Palermo, la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, Rowing Club Marzamemi e ”Siggiewi Malta” nota conoscenza anche di casa nostra a dare un tocco di internazionalità alla manifestazione.

Nei tre giorni di gare, ottimamente preparate e seguite dal comitato organizzatore, abbiamo assistito a sfide di alto livello improntate sempre alla massima lealtà e sportività. In questo contesto l’equipaggio che ha rappresentato la città di Civitavecchia in maniera egregia ma oserei dire alla GRANDE, era formato da: Gennaro LO IACONO (Cap. rematore), Antonio CIACALEONI (rematore), Emanuele ZENA (rematore), Abramo SILVA MORAES (rematore), Ivano SCOTTI (Timoniere), ha dato vita a confronti entusiasmanti che lo hanno portato a migliorare costantemente i tempi di gara, sfiorando l’accesso alla finale A già dalla prima batteria per ripetersi il giorno successivo con la batteria di recupero.

La classifica finale generale vede la città di Civitavecchia al 6° posto, frutto del 2°posto nella finale B conquistato, dopo aver condotto per trequarti di gara, con un arrivo al cardiopalma dove però l’ha spuntata il CUS Palermo. “La ASD Mare Nostrum 2000 e l’equipaggio tutto, ringraziano: il sindaco Marco Piendibene, l’amministrazione comunale tutta, il Delegato alla Sport Patrizio Pacifico con tutto il personale degli uffici competenti, per la opportunità concessaci – spiega il presidente della Mare Nostrum 2000, Sandro Calderai – è stato un onore ed un privilegio poter rappresentare “Sportivamente” la città di Civitavecchia alla “Regata del Mediterraneo”, competizione remiera a livello nazionale ed internazionale, inserita nella Manifestazione: “I Tesori del Mediterraneo” organizzata dall’associazione culturale “Nuovi Orizzonti” di Natalia Spanò e Paolo Catalano che si ringraziano per l’invito ricevuto e per la squisita ospitalità. Ringraziamo ancora: il presidente Pino Musolino dell’Autorità di Sistema Portuale e il C.V. (CP) Michele Castaldo della Direzione Marittima del Lazio-Capitaneria di Porto di CV per il rilascio delle necessarie autorizzazioni. 8 Cantieri Navali Ulisse del Direttore Alessandro Barone e la locale Lega Navale del presidente Dario Iacopo, per la disponibilità ad utilizzare l’approdo all’interno dei propri spazi, consentendo il corretto svolgimento del programma degli allenamenti, della preparazione e dell’addestramento in acqua, necessari per trovare sincronia ed affiatamento tra i componenti l’equipaggio, svoltosi parte nel Porto Storico e parte in mare aperto. Grazie a coloro che hanno sostenuto economicamente le spese di trasferta dell’equipaggio: Soc. So.Com.Ci. Srl Civitavecchia, l’Impresa Signorello Srl-Costruzioni e Montaggi Industriali di Roma e la Fe.Di.Cons.-Federazione Italiana Difesa Consumatori Territoriale Civitavecchia e Viterbo”.