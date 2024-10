Alla Magliana la Asl Roma 3 attiva un nuovo Sportello Giovani per la cura delle dipendenze  • Terzo Binario News

Intercettare il disagio dei giovani e curarne le dipendenze. A partire da novembre sarà attivo anche a Magliana, in Via Vaiano 53 (5^ piano) lo Sportello Giovani gestito dalla UOC Salute e Dipendenze della ASL Roma 3.

Lo Sportello Giovani della ASL Roma 3 ha altre due sedi: a Fiumicino in Via delle Ombrine/Via degli Orti e a Ostia in via Tagaste, 4. Negli ultimi tre mesi sono stati centinaia gli accessi alle due strutture, con una percentuale del 70% delle richieste provenienti da giovani in un’età compresa tra 15 e 23 anni, che ammettono l’uso di sostanze stupefacenti e di alcol.

“La grandezza del territorio della nostra ASL ci ha spinti ad aprire un nuovo servizio nel cuore della Magliana, un quartiere densamente popolato che presenta tutte le conflittualità, le difficoltà e il malessere diffuso di una periferia. Diventa ancora più importante garantire in queste aree nuovi servizi sanitari in grado di destinare ai cittadini attività e cure di ogni tipo”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“Ogni giovedì, dalle 17 alle 19, assicureremo anche qui un servizio di ascolto e di orientamento rivolto in particolare ai giovani, ma anche alle famiglie, agli insegnanti delle scuole e a tutte quelle persone che sono a contatto con chi presenta un problema legato alle dipendenze da droga, alcol e gioco d’azzardo. L’aumento dell’uso delle droghe, anche leggere o il consumo eccessivo di bevande alcoliche sono tra le principali cause di disagio nei giovani, che dimostrano in questo modo il proprio stato di malessere. Accoglierli e guidarli nel percorso di uscita dalla dipendenza è il nostro principale compito, ma è sempre più necessario creare una rete solida con le famiglie e con le scuole per intercettare il disagio non appena si manifesti”, aggiunge Giuseppe Anastasi, Direttore UOC Salute e Dipendenze ASL Roma 3.

L’accesso all’attività dello sportello avverrà tramite appuntamento da fissare direttamente con l’operatore SerD attraverso uno specifico numero telefonico 3336107295 o scrivendo una mail a sportello.dipendenze@aslroma3. it . Entro le 48 ore successive sarà fissato un appuntamento.

“I colloqui che proponiamo hanno la durata di 25/30 minuti e non sono di natura clinica né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicoeducativo, consulenza e orientamento. Il primo obiettivo che abbiamo è quello di ascoltare e contenere il malessere, con un lavoro destinato al raggiungimento di una maggiore consapevolezza da parte del paziente”, conclude Claudia Boro, Coordinatore Infermieristico e Coordinatore Sportello Giovani ASL Roma 3.

Per maggiori informazioni scrivere a sportello.dipendenze@aslroma3. it o consultare il sito aziendale.