Al Nuovo Sala Gassman torna "Amazzonia" - Terzo Binario News

Da giovedì 28 a sabato 30 (sempre alle ore 21.00) e domenica 31 ottobre

(alle 19:00) torna a grande richiesta al Nuovo Sala Gassman “Amazzonia”,

spettacolo di produzione Blue in the Face, scritto e diretto da Enrico

Maria Falconi, che – a sua volta in scena – si avvarrà di un Cast di

artisti super, quali: Simone Luciani (anche Aiuto Regia e Costumi),

Alessandro Sparacino, Benedetto Baldini, Chiara Tranquilli, Desiree

Benevieri (che ne curerà le coreografie affidandosi al suo Corpo di

Ballo), Eugenia Russi, Federica Corda, Flavia Pennesi, Gaia Giampietri,

Matilda Terzino, Matteo Martinelli, Matteo Tusculano, Mirko D’Alberto,

Nico Lipparelli, Patrizio De Paolis, Simona Narcisi, Viviana Simone.

<<“Amazzonia” è un viaggio tra la foresta brasiliana e Civitavecchia. Si

parla di effetto-farfalla e dell’Enciclica Laudato Si di Papa Francesco.

“Amazzonia” è un viaggio…che fa bene a chi parte! Nasce dall’esigenza

di raccontare un contesto, quale quello della foresta amazzonica,

apparentemente così lontano. L’idea di Sud che si incontra (e scontra)

con l’idea di Nord.

Una dicotomia che non rimane solo geografica ma

permane in una visione spesso opposta della vita e del rapporto con la

Natura che circonda. E’ una storia contemporanea che inizia da una

favola brasiliana narrante del rapporto intimo tra l’uomo e la Natura

stessa, attraverso detta Enciclica, per giungere fino alla periferia di

una grande città del Sud Italia (nello specifico, Palermo).

Dalla loro

integrità, la salvaguardia del Pianeta stesso. “Amazzonia” è un grido di

aiuto al Pianeta, una lettura artistica sull’Ecologia, un’emozione da

vivere a 360 gradi dove tutto viene messo in discussione; tranne la

voglia di trattarci meglio>>.