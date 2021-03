Al nuovo parco del Verrocchio l'erba è già secca - Terzo Binario News

Al nuovo parco del Verrocchio l’erba è già secca

Nella fretta di inaugurarlo, non ci si è accorti che ancora non era pronto

Per l’inaugurazione non c’è stato lo steso bagno di folla che per i giochi di piazza Domitilla (chissà che a qualcuno non sia venuto il dubbio che tutta quella gente non abbia dato il via a una recrudescenza di Covid…) tanto che per il taglio del nastro del parco di largo del Verrocchio è passato quasi sotto silenzio.

Ma ai cittadini non è rimasto inosservato il fatto che lo spazio verde non sia affatto pronto, anzi.

Come si vede nell’immagine l’erba dei vialetti è presenze a chiazze e sicuramente non presenta una superficie compatta.

Intorno ai giochi invece, su tappeti stesi e impiantati, l’erba è ingiallita prima del tempo tale da far sembrare vecchio un posto appena ristrutturato.