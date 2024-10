"Al centro anziani di via Luni a Cerenova appena 5 ore di socializzazione, poi solo corsi a pagamento" • Terzo Binario News

La lamentela è del cittadino di Cerveteri Gaetano Minasi

Il sito del comune di Cerveteri riporta che ” i centri anziani sono una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale ,culturale e ricreativa delle persone anziane ,che ne promuove la presenza attiva nel territorio”.

A sua volta la Regione stabilisce che tali centri anziani aderenti al dettato della legge orientata all’invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine ne rispettino i dettami.

Che le attività vanno definite anche al fine di prevenire derive commerciali elusive di alcuni centri.

Al centro anziani di via Luni quanto normato non avviene noi ex giovani per la nostra libera socializzazione ,per il contrasto alla nostra solitudine abbiamo, solo , 5 ore di tempo a settimana per giocare a carte o fare liberamente altro nei pomeriggi dal lunedì al venerdì. L’ ampia struttura del centro è dedicata nel restante tempo a corsi a pagamento. V

ane sono state le proteste di noi ex giovani rivolte sia alla dirigenza dell’ Aps che alla Sindaca. Chiedevamo e chiediamo di potere riunirci e giocare a carte dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane . l’Aps che gestisce il centro è una associazione senza scopi di lucro. Nel regolamento comunale centro anziani è contemplato all’art 5 che il comune provvede alla manutenzione ordinaria e al pagamento delle utenze dei locali senza oneri di locazione ed è anche riconosciuto alla aps un contributo annuale per sostenere parte delle attività del centro.

Chiedo alla politica locale di voler intervenire in merito per dare a noi anziani i nostri spazi”.

Grazie

Gaetano Minasi

