Al Castello di Santa Severa, per festeggiare il 19 marzo offre mercoledì l’ingresso gratuito a tutti i papà • Terzo Binario News

Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea d’intesa con Mic e Comune di Santa Marinella per festeggiare la ricorrenza del 19 marzo offre mercoledì 19 marzo l’ingresso gratuito a tutti i papà per la visita al Museo del mare e della navigazione antica e al Museo del Castello.

La visita parte dal Museo del Mare e della Navigazione, che dal 2016 è stato completamente rinnovato e arricchito. Sette sale e oltre cento reperti, lungo un percorso espositivo e didattico incentrato sull’archeologia subacquea e la navigazione antica, che raccoglie anche le testimonianze provenienti dai fondali del litorale cerite, tra Alsium e Centumcellae, con particolare riferimento al porto di Pyrgi.

Si prosegue fino al Museo del Castello, ospitato all’interno della Rocca trecentesca, costruita sui resti del fortilizio altomedievale in cui si trovava la chiesa più antica di Santa Severa martire. Circondato da un fossato, il complesso presenta agli angoli due torri rettangolari e due cilindriche, oltre a un mastio sempre di forma cilindrica collegato al Castello da una passerella in legno.

Tariffe: ingresso gratuito al polo museale il 19 marzo per tutti i papà in visita con i loro figli fino a 18 anni di età, recarsi in biglietteria per ritirare il titolo gratuito.

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it