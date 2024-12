Al Caffè Letterario di Roma c’è “Cosy Little Christmas” • Terzo Binario News

Ad esibirsi, Daria Zavoureva e Pavel Tealo: brani natalizi con arrangiamenti originalissimi

Appuntamento musicale davvero straordinario al Caffè Letterario di Via Ostiense a Roma. Lunedì 23 dicembre a partire dalle ore 20:00 c’è “Cosy Little Christmas”, una serata da trascorrere in compagnia della buona musica, facendo anche un eccellente aperitivo a buffet.

Ad esibirsi, la Daria Zavoureva e il giovane pianista Pavel Tealo, che con arrangiamenti originalissimi e travolgente, eseguiranno i più grandi classici del natale, come “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Jingle Bells”, e “Santa Claus Is Coming to Town”. Un momento perfetto per entrare nello spirito del Natale insieme!

Una serata davvero da non perdere, da accompagnare con un piacevole drink! Per chi volesse solamente il drink: 10 € drink + buffet: 20€