Trasforma la bici in un motorino, sequestro e multa per un 21enne romano • Terzo Binario News

È stata una pattuglia di motociclisti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale a fermare un ragazzo, mentre sfrecciava tra i passanti su via dei Fori Imperiali, a bordo di un mezzo, che all’apparenza sembrava a tutti gli effetti un motoveicolo.

Una volta fermato, gli agenti hanno potuto accertare che il mezzo sul quale si trovava il giovane, 21enne di nazionalità italiana, era in realtà una bicicletta modificata, che una volta acquistata su un sito internet, era stata poi trasformata in un veicolo a trazione elettrica, con due batterie che sviluppavano una potenza superiore al triplo di quella consentita per le normali biciclette a pedalata assistita.

La bici è stata posto sotto sequestro e per il conducente, sorpreso di fatto alla guida di un mezzo assimilabile ad un ciclomotore, privo di immatricolazione, targa, carta di circolazione, casco e patente, sono scattate le sanzioni previste per un ammontare di diverse migliaia di euro.