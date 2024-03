Aggredisce un passante per rubargli portafogli e smartphone • Terzo Binario News

L’episodio in via Valfurva; arrestato dai carabinieri un 48enne romano: l’accusa è tentata rapina; l’allarme lanciato da alcune persone che hanno assistito alla scena

Tentativo di rapina, in via Valfurva, a Roma. Un uomo ha avvicinato e aggredito un passante, 31enne residente nella Capitale, per derubarlo di portafogli e smartphone.

Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 112 e una pattuglia dei carabinieri della Stazione Roma Viale Libia è intervenuta bloccando l’aggressore, identificato in un 48enne romano. Quest’ultimo è stato arrestato per tentata rapina.