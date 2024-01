Aggredisce la madre e punta il coltello alla nonna per comprarsi la droga, 17enne arrestato dai Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone hanno arrestato un 17enne di origini colombiane, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia.

Il 27 gennaio, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione in via Pico dove la mamma e la nonna di un giovane, tossicodipendente, hanno denunciato che al fine di ottenere denaro per l’acquisto di sostanza stupefacente, nel corso di una lite, aveva colpito con calci e pugni la madre e minacciato con un coltello la nonna, intervenuta.

Le due donne sono state entrambe trasportate dal personale sanitario del 118 presso l’ospedale “Villa San Pietro-Fate Bene Fratelli”, dove sono state medicate per le contusioni riportate e dimesse.

Il 17enne è stato arrestato e i Carabinieri lo hanno condotto presso il Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.