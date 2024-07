Aggredisce il padre al culmine della lite: vuole i soldi per comprare la droga • Terzo Binario News

Arrestato dai carabinieri un 38enne; l’episodio nella zona di Tor Vergata

Ha aggredito il padre 65enne al culmine della lite, perché pretendeva soldi per acquistare della sostanza stupefacente. I carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 38enne, con precedenti, gravemente indiziato di maltrattamenti contro familiari e tentata rapina.

L’episodio ha preso corpo nella zona di Tor Vergata. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, i militari dell’Arma sono giunti sul posto, dove hanno trovato il 38enne, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che ha tentato di sottrarre il portafoglio al genitore. Ma non c’è riuscito, grazie all’intervento dei carabinieri.

La vittima, che non ha riportato lesioni fortunatamente, ha poi presentato la denuncia-querela nei confronti del figlio, il quale, al termine delle attività di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto presso il carcere Regina Coeli. Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.