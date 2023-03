Aeroporto Fiumicino, ripartono oggi i collegamenti estivi Delta per gli Usa • Terzo Binario News

Più collegamenti per gli Stati Uniti da Roma con Delta a partire dal mese di marzo. La compagnia aerea americana si appresta a inaugurare l’orario estivo con il più alto numero di voli mai serviti dalla Capitale.

Ripartono oggi, 9 marzo, il collegamento giornaliero per Boston e la seconda frequenza giornaliera per New York, già servita da un volo operativo tutto l’anno. Il 27 marzo verrà inaugurata la seconda frequenza giornaliera per Atlanta, che si aggiunge al servizio annuale già attivo per la destinazione statunitense. Il 26 maggio sarà la volta della terza frequenza per New York, mentre il 6 giugno verrà lanciato il volo per Detroit.

Tutti i voli Delta sono operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France KLM. Una volta giunti negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza da Fiumicino potranno proseguire il proprio viaggio con collegamenti in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre.

“L’Italia è fra i mercati più importanti per Delta a livello europeo, e siamo molto felici di servire Roma con sette voli al giorno, nell’anno in cui lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di collegamenti mai operato dall’Italia e dalla capitale” ha commentato Frederic Schenk, Regional Sales Manager Delta per il Sud Europa. “Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e Roma è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Roma negli USA, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.

“Siamo entusiasti di accogliere questa importante crescita di Delta Air Lines” ha aggiunto Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. – Per l’estate 2023 prevediamo un’offerta record sugli Stati Uniti, ben superiore ai livelli pre-covid, a riprova di una crescente domanda ed attrattività del nostro mercato. Il Leonardo da Vinci è pronto ad ospitare i 7 voli giornalieri di Delta sostenendo standard di massima eccellenza: dopo il riconoscimento ottenuto da SkyTrax con l’attribuzione delle 5 stelle a gennaio, Fiumicino conferma, per il sesto anno consecutivo, il titolo di Miglior Aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri in Europa, prestigioso premio attribuito annualmente dall’ACI (Airports Council International)”.

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York-JFK per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.

L’orario estivo Delta da Roma Fiumicino comprende i seguenti voli:

Destinazione Numero di volo Partenza Frequenza Operativo New York JFK (I) DL153 13:00 giornaliero annuale New York JFK (II) DL183 10:00 giornaliero dal 09.03 New York JFK (III) DL149 15:20 giornaliero dal 26.05 Atlanta (I) DL67 12:50 giornaliero annuale Atlanta (II) DL215 09:45 3 volte a settimana e giornaliero da giugno dal 27.03 Boston DL113 10:50 giornaliero dal 09.03 Detroit DL207 11:00 giornaliero dal 06.06

Il servizio Delta

Riconosciuta dalla rivista Fortune anche nel 2023 come “World’s most admired airline”, Delta Air Lines è fra i maggiori vettori al mondo e una compagnia globale leader in innovazione, prodotti e servizi. I passeggeri in partenza da Roma Fiumicino possono scegliere tra le quattro classi di servizio Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort Plus e Main Cabin. La classe Delta premium Select, in particolare, si caratterizza per il maggior spazio a disposizione del passeggero, poltrone più ampie e ulteriormente reclinabili, un’esperienza culinaria di livello superiore, amenity-kit artigianale, cuscino memory-foam e cuffie per la cancellazione del rumore, per arrivare a destinazione freschi e riposati. In tutte le classi è previsto un sistema di intrattenimento a poltrona con una vasta scelta di film, musica e spettacoli e il servizio di messaggistica gratuito su WhatsApp, iMessage e Facebook Messenger. Delta sta inoltre implementando il wi-fi gratuito sulle tratte interne negli Stati Uniti, che sarà lanciato sui voli per l’Europa entro il 2024. La Fly Delta App permette poi ai passeggeri di acquistare o cambiare il biglietto, gestire la prenotazione, avere accesso in tempo reale alle informazioni volo, fare check-in (voli domestici), orientarsi in aeroporto e controllare la posizione delle proprie valigie in tempo reale e con solo qualche click.

In aggiunta ai collegamenti da Roma Fiumicino, con l’orario estivo Delta opera voli da Milano Malpensa e Venezia Marco Polo per New York e Atlanta, oltre ad offrire voli in coincidenza per numerose destinazioni negli Stati Uniti dai principali hub europei.

I passeggeri che desiderano prenotare un volo nonstop Delta per gli Stati Uniti possono consultare il sito delta.com o rivolgersi all’agenzia di viaggi di fiducia.

Delta

Più di 4.000 voli Delta Air Lines (NYSE: DAL) decollano ogni giorno per trasportare le persone verso oltre 275 destinazioni in sei continenti con premiata eccellenza operativa, un servizio clienti leader nel settore, sicurezza e innovazione. Il team di Delta, composto da 90.000 professionisti in tutto il mondo, è all’avanguardia nell’offrire un’eccellente customer experience, e si impegna per garantire viaggi personalizzati, piacevoli e privi di elementi di stress, anche in futuro. La motivazione genuina del personale Delta è quella è far sentire ogni cliente accolto e rispettato, in ogni fase del suo itinerario.

Delta trasporta fino a 200 milioni di passeggeri all’anno. Con sede ad Atlanta, Delta opera in hub importanti e mercati chiave ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra-Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Minneapolis-St. Paul, New York-JFK e LaGuardia, Parigi-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle, Seoul-Incheon e Tokyo. Grazie alle partnership innovative e strategiche con Aeromexico, Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, LATAM, Virgin Atlantic e WestJet, Delta offre ai passeggeri più scelta e competitività in tutto il mondo.

Delta è la compagnia aerea più premiata d’America grazie alla dedizione, alla passione e alla professionalità del suo personale, riconosciute – tra gli altri – da Fortune, dal Wall Street Journal e da Business Travel News.