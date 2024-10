Adozione del cuore per Rebecca da Milano e nonna Rosina che arriva ovunque dall'Abruzzo • Terzo Binario News

REBECCA, dolce cagnolina di taglia medio/piccola nata 1.6.2020 La piccola REBECCA aveva una casa e una famiglia ma per lei non c’era più posto nè amore, se mai ce n’è stato.

REBECCA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Ma è meglio andare a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

NONNA ROSINA ERA SOLO UNA CUCCIOLA QUANDO ENTRÒ IN CANILE.

LA PICCHIAVANO ANCHE!!! ADESSO UNA CAREZZA PER LEI È UN ANSIA PAZZESCA. POTEVA ESSERE UNA PRINCIPESSA DATA LA SUA BELLEZZA, INVECE L’HANNO FATTA MARCIRE PER TUTTA UNA VITA. VI PREGO NON C’È TEMPO, AVEVA ADOZIONE MA È SALTATA PURTROPPO

INFO 339 7607295

NONNA ROSINA È UNA TAGLIA MEDIA, SIMIL MAREMMANINA DI 25 KG. È VERAMENTE UNA ROSA, DELICATA E BUONA COME NON MAI. VA D’ACCORDO CON TUTTI CANI, GATTI, GALLINE.

NON DÀ FASTIDIO. NON SI SENTE NEMMENO CAMMINARE PER QUANTO È DELICATA.È MOLTO TIMIDA.

HA BISOGNO DI UN CONTESTO TRANQUILLO INSIEME AD ALTRI CANI E SPAZIO ESTERNO! SE HAI QUESTE CARATTERISTICHE CHIAMA PER LEI, DALLE L’AMORE CHE NON HA MAI AVUTO!

SI TROVA IN ABRUZZO! NO STAFFETTA, CI POSSIAMO ORGANIZZARE!