Addetti e responsabili Haccp, il 15 e 22 luglio i corsi online di Cna Sostenibile - Terzo Binario News

CNA Sostenibile organizza questo mese una nuova edizione dei corsi obbligatori di formazione e di aggiornamento rivolti agli addetti alla manipolazione degli alimenti e ai responsabili Haccp.

Le date segnate in agenda sono il 15 e 22 luglio. Giovedì 15,dalle ore 14 alle 18, è in programma l’aggiornamento periodico sia degli addetti che dei responsabili Haccp. In contemporanea, è previsto il primo modulo della formazione per gli addetti Haccp; il secondo è fissato per il giovedì successivo, dalle 14,30 alle 16,30.

Le attività formative si svolgeranno, come ormai da un anno, in modalità videoconferenza sincrona.

Info e iscrizioni: Area Igiene degli Alimenti di CNA Sostenibile (telefono 0761.1768309 – 176831; e-mail: marinamaggini@cnasostenibile.it).