Ad "Etruscopolis" Andrea Bastestri, in arte Pinocchio • Terzo Binario News

L’attore, amatissimo, è stato l’ospite d’onore della serata

Andrea Balestri ha fatto visita ad Etruscopolis. L’attore, amatissimo dal pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio principale dell’indimenticabile film “Le Avventure Di Pinocchio”, di Luigi Comencini, ha infatti tenuto a fare una visita guidata alla scoperta del celebre parco tematico sotterraneo. Proprio ieri l’attore ha preso parte ad una serata celebrativa a Marina Velca Mare, riscuotendo enorme successo di pubblico, firmando autografi e scattando foto. La sua partecipazione è stata particolarmente iconica, in quanto proprio quest’anno ricorrono i 50 anni dello storico film di Comencini, girato in parte a Tarquinia. La direttrice di Etruscopolis, Daniela, figlia dell’indimenticabile artista Omero, ha tenuto a ringraziare l’attore sottolineando come sia eccezionale quando forme di arte di diverso tipo si incontrano in un connubio così squisito.