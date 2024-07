Ad Allumiere la Contrada Ghetto propone la Sagra del Cinghiale: si comincia con "Insieme in Musica" • Terzo Binario News

Venerdì a piazzale Moroni alle 20 il concorso canoro con la direzione artistica di Max Petronilli. Poi ancora canzoni, cibo tradizionale e trekking

Anche questo weekend ad Allumiere non manca l’appuntamento con una festa di contrada. Stavolta tocca all’Associazione Contrada Ghetto che propone la Sagra del Cinghiale, abbinata al progetto “I Sentieri dell’Allume”, con lo scopo di far conoscere il passato di Allumiere. A partire dal ‘500, quando il borgo era uno tra i più industrializzati grazie all’importanza strategica ed economica che questo materiale aveva al tempo.

La “Sagra del Cinghiale & Sentieri dell’allume” si terrà nel piazzale Cesare Moroni, il 5, 6, 7 luglio. Ci sarà musica durante tutte e tre le serate e durante l’ultima giornata sono organizzate escursioni guidate presso il Faggeto con “Trekkiamo!

Come ormai da qualche anno, la Contrada del Ghetto ospita nell’ambito della sua sagra la manifestazione “Insieme in musica”, un concorso canoro – a cura del direttore artistico Max Petronilli – che attira “voci” di ogni età dal comprensorio e non solo.

“Fin dall’apertura delle iscrizioni erano arrivate moltissime richieste di pattecipazione, anche da Roma e dintorni – ha detto Petronilli -. Ci siamo assestati su una trentina. Una grande soddisfazione per me in quanto direttore artistico e per tutto il comitato direttivo del Rione Ghetto”.

La gara assegnerà i tre premi: SIMPATIA, STAMPA e CRITICA (intitolato allo scomparso musicista civitavecchiese Flavio Mazzocchi).

Rispetto al passato, i vincitori delle due categorie UNDER 14 e OVER 14 non si scontreranno più fra loro, ma riceveranno entrambi, oltre alla targa premio di categoria, anche un microfono professionale.

“I motori sono accesi da tempo – il commento finale di Petronilli -, c’è grande entusiasmo da parte di tutti nella consapevolezza di partecipare a un evento che crea e dà opportunità a tutti di mostrare il proprio talento confrontandosi e crescendo artisticamente e umanamente”.

La giuria è doppia: tecnica e stampa. La prima composta da grandi professionisti. in primis la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, insegnante di sassofono e pianoforte, musicista e direttore d’orchestra; Eleonora Bernabei, insegnante di canto e cantante; Giulia Leonardo, insegnante di clarinetto e musicista; Irene Gargiulli, cantante; Anthony Caruana, docente di chitarra, scrittore e musicista; Fabio Caponi, insegnante di basso e musicista. Poi ci sono i giurati delle varie testate cartacee e online: Cristiana Vallarino, Terzobinario e Tusciaup; Romina Mosconi, La Provincia Civitavecchia; Matteo Ceccacci, Civonline; Patrizia Chimenti, Radio Stella Città.