Accoltellato davanti alla metro al culmine della lite • Terzo Binario News

Un lite divampata per futili motivi e poi l’accoltellamento alla schiena, davanti alla metro Cipro (Linea A). A rimanere ferito un senza fissa dimora marocchino. A colpirlo un connazionale, anch’egli un clochard, che ha fatto perdere momentaneamente le sue tracce. Il tutto è accaduto alle 19,15 di oggi, 12 giugno, in zona Prati.

Secondo quanto appreso, i due hanno cominciato a litigare, a quanto pare per questioni di poco conto. La discussione però è degenerata, con uno dei contendenti che è stato raggiunto alla schiena, in maniera non grave. Subito soccorso, è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito.

La Polizia, adesso, è a caccia dell’aggressore.