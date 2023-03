A Viterbo fino al 13 aprile la mostra "L'uomo della Sindone" • Terzo Binario News

Si tratta della copia certificata dell’icona esposta nella cripta di S. Andrea Apostolo. Molte le iniziative a corollario dell’evento

di Cristiana Vallarino

Questa Pasqua ha portato nel Lazio un evento davvero significativo che abbraccia la scienza e la fede, al quale potranno essere interessati sicuramente molti, fedeli e non: Viterbo ospita una mostra che espone una copia della Sacra Sindone. Un motivo in più per chi vive lungo il litorale romano per recarsi in visita nella Città dei Papi.

All’origine dell’iniziativa c’è l’acquisto della copia dell’immagine sacra, realizzata stampando con particolari tecniche un tessuto di cotone e lino, da parte dell’Unità Pastorale Sant’Andrea Sacra Famiglia, il cui parroco don Luca Scuderi – particolarmente colpito davanti ad essa – si è molto speso per l’organizzazione dell’evento. “Ma insieme a tutta la comunità – spiega il sacerdote – e soprattutto con Mariella Zadro, che ha coordinato i contatti con le varie realtà. E il supporto dell’aministrazione comunale viterbese”.

Già dal 23 marzo (giorno dell’inaugurazione col vescovo mons. Orazio Piazza e le autorità locali) si sono succeduti appuntamenti a corollario della Mostra della copia certificata della Sindone presso la cripta di S. Andrea Apostolo a Viterbo, un vero gioiello incastonato nel suggestivo quartiere di Pianoscarano. L’ingresso è libero: venerdì e sabato dalle ore 17 alle 19 e la domenica dalle ore 16 alle 19.

Il prossimo appuntamento sarà il 31 con la Via Crucis, il 2 aprile si presenta l’opera “Quadri della Passione di Cristo”, il 6 aprile la S. Messa in Coena Domini e altare della Reposizione, il 7 aprile la Liturgia della Passione e il 13 aprile il convegno “Una notizia scritta sul Lino”, che chiuderà la mostra. Ci saranno la sindonologa professoressa Emanuela Marinelli, già intervenuta all’inaugurazione, il presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo, il presidente UCSI Lazio Maurizio Di Schino. Interverranno anche Roberto Saccarello (Ordine Cavalieri di Malta) e Wanda Cherubini (direttrice TusciaTimes e presidente UCSI Viterbo).

“Dopo il 13 aprile – anticipa don Luca – il prezioso e iconico telo sarà custodito dalla parrocchia, in attesa che possa essere protagonista di altre inziative. Che però adesso non riveliamo”.