Caos Pendolari, Si Ladispoli e Civitavecchia • Terzo Binario News

“Pendolari allo stremo, disagi quotidiani e un servizio che sembra ignorare le esigenze reali di chi viaggia. La situazione sulle linee ferroviarie regionali FL3 e FL5 continua a peggiorare con ritardi, sovraffollamento e una gestione che lascia i viaggiatori senza risposte.”

Le Segreterie di Ladispoli e di Civitavecchia di Sinistra Italiana intervengono con una denuncia accorata sulla grave condizione dei trasporti e chiedono interventi immediati.

“In questi giorni i viaggiatori hanno dovuto affrontare un guasto alla linea aerea di Roma Tuscolana, che ha provocato ritardi fino a 90 minuti. Questo si somma ai lavori giornalieri presso la stazione di Pigneto, rallentando ulteriormente la circolazione ferroviaria. La FL5, poi, vive un’ulteriore criticità dovuta all’afflusso dei crocieristi diretti al porto di Civitavecchia. Nonostante esistano linee dedicate per il trasporto turistico, infatti, i treni mattutini e pomeridiani vengono costantemente presi d’assalto da gruppi di viaggiatori con valigie ingombranti, biciclette e passeggini, rendendo impossibile un viaggio dignitoso per i pendolari” continua Sinistra Italiana.

“A peggiorare il quadro, la linea dedicata “Civitavecchia Express”, pensata per un collegamento diretto fino a Civitavecchia, resta sistematicamente vuota per incompatibilità di orari con lavoratori e studenti.

In questo clima, la prospettiva di un nuovo sciopero, anziché alimentare solidarietà verso i lavoratori del settore, sembra solo acuire il malcontento generale. L’assenza di operatori di stazione, la sparizione dei capitreno e la mancanza di informazioni chiare rendono il viaggio un’odissea. – denunciano le Segreterie di Sinistra Italiana di Ladispoli e Civitavecchia – I ritardi, ormai cronici, costringono studenti e lavoratori a continue giustificazioni, mentre chi deve raggiungere strutture sanitarie si trova in estrema difficoltà.

Riteniamo urgente, e non rimandabile, intensificare e migliorare il servizio ferroviario, con la garanzia del rispetto della programmazione nei giorni feriali e nei fine settimana, per favorire anche l’accesso alle località turistiche del Litorale, senza congestionare il territorio con il traffico veicolare. Un trasporto pubblico efficiente non deve essere un lusso, ma una necessità per il diritto alla mobilità di tutti i cittadini che, per il bene dell’ambiente, scelgono di non utilizzare la macchina” sottolineano i rappresentanti locali.

Le richieste sono chiare: investire in più mezzi, migliorare l’informazione e garantire un servizio che rispecchi le reali esigenze della comunità. I pendolari attendono risposte, ma soprattutto soluzioni”.

Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord “Mahsa Amini’

Circolo Sinistra Italiana Civitavecchia