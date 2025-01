A Tarquinia il testimone della Shoah Lello Dell’Ariccia e la storica Anna Foa • Terzo Binario News

Celebrazioni per la “Giornata della Memoria” organizzate dal Comune e dall’Anpi “10 giugno 1944” sabato primo febbraio, alle 11

Nell’ambito delle celebrazioni per la “Giornata della Memoria”, il Comune di Tarquinia e l’Anpi sezione Tarquinia “10 giugno 1944” promuovono un momento di riflessione e approfondimento sulla Shoah, a 80 anni dalla liberazione di Auschwitz, che prende spunto dalla frase di Liliana Segre “Che la farfalla gialla voli sempre sopra i fili spinati”.

L’iniziativa si terrà il 1° febbraio, alle 11, nel salone delle feste di palazzo Bruschi Falgari, con la partecipazione della storica e saggista Anna Foa, che offrirà una riflessione sul valore della memoria; e Lello Dell’Ariccia, testimone della Shoah, scampato ai rastrellamenti nazisti del 1943, e oggi presidente del Progetto Memoria, che condividerà con il pubblico la sua esperienza personale.

L’incontro sarà moderato dall’assessora comunale Monica Calzolari, che dichiara: “Ricordare l’abominio dei campi di concentramento non è soltanto un dovere morale verso le vittime, ma un imperativo per il presente e il futuro. Saremo onorati di avere con noi sabato Anna Foa e Lello Dell’Ariccia. Mi auguro che ci possa essere una grande partecipazione, perché è fondamentale mantenere viva la memoria e rinnovare l’impegno per difendere i diritti umani, la libertà e la dignità di ogni persona”.