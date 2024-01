A Ladispoli si gira "Annomille", il film diretto da Adamo Dionisi • Terzo Binario News

Casting aperti a Ladispoli per “Annomille”, film diretto da Adamo Dionisi, attore noto per le sue grandi interpretazioni in Suburra e Dogman.

Le selezioni si svolgeranno lunedì 22 gennaio, dalle ore 11:00 alle ore 17:00, e saranno provini validi per il primo episodio del film. Si ricercano uomini e donne, dai 18 ai 60anni per ruoli primari e figurazioni speciali.

Per partecipare ai casting, ai quali sarà presente direttamente il regista, inviare una e-mail a amministrazione.natascia@gmail.com