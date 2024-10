A Civitavecchia "piove sul bagnato": oltre agli allagamenti una fuga di gas con famiglie evacuate • Terzo Binario News

I Vigili del Fuoco in via Sabatini 8 sono al lavoro insieme ai tecnici per trovare la perdita

ma dalle 5 di questo pomeriggio ancora in corso c’è una una fuga di gas in via Luigi Sabatini al numero 8 di vigili del fuoco di Civitavecchia.

Sul posto hanno eh convenuto di far evacuare temporaneamente gli abitanti indirizzo e con l’aiuto dell’Italgas si sta provvedendo allo scavo per l’intercettazione della della perdita.

Al momento si sta provvedendo a la riparazione dello stesso e una volta una volta finito i pompieri si occuperanno di rimettere in sicurezza la zona usando con la strumentazione, effettueranno le letture del caso e provvederanno al far rientrare i residenti nelle proprie abitazioni.

Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri

La giornata poi è stata caratterizzata dai numerosi interventi sono stati effettuati da vigili del fuoco di Civitavecchia coadiuvati anche della squadra dei colleghi della 26A di Cerveteri venuti in ausilio per le numerose richieste da parte dei cittadini di Civitavecchia e Santa Marinella per i danni da allagamento causati delle forti piogge di questa mattina.