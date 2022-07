A Civitavecchia Ornella Muti e Pino Quartullo ribaltano il mito di Penelope e Ulisse • Terzo Binario News

Appuntamento domani alle 21,30 alla Cittadella della Musica per la rassegna “E..state in giardino”

“Mia moglie Penelope” è l’appuntamento di domani 27 luglio alla Cittadella della Musica, per la rassegna “E…state in giardino”, patrocinata dal Comune di Civitavecchia e curata da WoW Records di Felice Tazzini e Francesco Pierotti (direzione artistica) e Wandy star service di Massimo Peroni per la parte tecnica.

Ornella Muti e Pino Quartullo portano in scena un testo divertente, un “reading in musica” che è una partita a due fra un uomo ed una donna che sovvertono gli stereotipi del mito e confermano che anche le coppie più celebri non si sottraggono alle ripicche ed alle rivendicazioni di una moglie rispetto a suo marito. E viceversa.

Un ribaltamento di prospettiva ed una narrazione meno eroica e più umana rispetto all’epica vicenda dell’uomo più intelligente e astuto della mitologia e della donna assurta a simbolo di paziente attesa e di fedeltà incondizionata.

Ingresso libero fino a esaurimento dei 200 posti. Inizio ore 21.30.