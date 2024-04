A Civitavecchia doppio appuntamento con Rocco Papaleo • Terzo Binario News

Appuntamento al Traiano con due spettacoli: il 27 aprile in scena sia alle ore 17:00 che alle ore 21:00

Si recuperano le date dello spettacolo A proposito di Rocco di e con Rocco Papaleo il 27 aprile in doppia replica (ore 17 e ore 21) precedentemente previste il 16 e 17 marzo al Teatro Traiano nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Rocco Papaleo in “A proposito di Rocco” conduce il pubblico alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Attore, autore, regista, showman, ma anche cantante e musicista: Papaleo coltiva e pratica abilmente da 25 anni il teatro-canzone conducendo lo spettacolo tra parole e musica, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. “A proposito di Rocco” è uno show che si presenta come album tutto da sfogliare, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica: un riuscito esperimento che strizza l’occhio a Gaber e alla Basilicata. Uno spettacolo antologico, con la spiccata attitudine all’interazione e al gioco; un recital che ha sempre lo stesso punto di partenza, ma una meta sempre nuova e una strada sempre diversa per raggiungerla. “A proposito di Rocco” è una occasione per raccontare sé stesso attraverso canzoni e storie nelle quali ritrovarsi, emozionarsi e sorridere.

Lo spettacolo del 27 aprile sarà alle ore 17 per il turno B di abbonamento e alle ore 21 per il turno A di abbonamento.

Rimangono validi i biglietti già acquistati per le repliche comunicate in precedenza.

Chi ha il biglietto per lo spettacolo di domenica 17 marzo, può accedere alla replica delle ore 17.

Chi ha il biglietto per lo spettacolo di sabato 16 marzo, può accedere alla replica delle ore 21.

I biglietti per le due repliche del 27 aprile sono in vendita sia al botteghino del teatro che on line su www.ticketone.it

Biglietti:

intero ridotto

Poltronissima: euro 27,00 + 2,00 prev. euro 25,00 + 2,00 prev.

Poltrona: euro 25,00 + 2,00 prev. euro 23,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 22,00 + 1,50 prev. euro 20,00 + 1,50 prev.

Balconata: euro 18,00 + 1,50 prev. euro 16,00 + 1,50 prev.

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

botteghino@teatrotraianocivitavecchia.it

www.teatrotraianocivitavecchia.it

www.atcllazio.it

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo: domenica e festivi 16.00 – 17.30