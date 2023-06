A Cerveteri effettuate gratuitamente 148 misurazioni della glicemia e 156 della pressione: “controlliAMOci” è un successo • Terzo Binario News

La Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi: “Risposta e attenzione della cittadinanza davvero importante. La prevenzione è la nostra prima cura”

“Una mattinata di prevenzione e sensibilizzazione: “controlliAMOci” al Mercato del Venerdì di Cerveteri è stata un successo. In poche ore, effettuate 148 misurazioni della glicemia su prelievo capillare e 156 misurazioni della pressione arteriosa. Una giornata importante, un’attività che si inserisce nell’ambito delle iniziative che da tempo sto portando avanti nel territorio sul tema della prevenzione e della sensibilizzazione su quanto questa sia fondamentale per ognuno di noi”. A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e promotrice dell’iniziativa, realizzata con la Croce Rossa Italiana che immediatamente ha accolto la proposta di dedicare una giornata di misurazioni gratuite alla cittadinanza.

L’iniziativa, totalmente gratuita per i cittadini, ha visto la presenza di un infermiere professionale e di altri sei volontari del Comitato Locale Santa Severa – Santa Marinella.

“Sono estremamente soddisfatta di come la cittadinanza abbia accolto questa iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione – ha dichiarato la Consigliera comunale di Cerveteri Adele Prosperi – la quasi totalità dei prelievi effettuati, ha fortunatamente restituito valori nella norma. Solamente in pochissimi casi è stato necessario un colloquio con il sanitario presente, che ha garantito loro informazioni, consigli ed ha indicato quali accorgimenti seguire per la propria salute. Non solo una misurazione dunque, ma anche informazioni utili e importanti, che sono state estremamente apprezzate dai tantissimi cittadini che hanno partecipato”.

“La misurazione della glicemia consente di individuare i valori di zucchero nel sangue, un indicatore importante per la diagnosi di diabete e per il controllo della malattia – prosegue Adele Prosperi – per questo sono felice che siano state tante le adesioni. Colgo anche l’occasione per invitare tutti, ad una prevenzione sempre maggiore. È la prima cura che abbiamo per il nostro corpo”.

“Ringrazio davvero di cuore tutti i Volontari di Croce Rossa Italiana del Comitato di Santa Severa/Santa Marinella che hanno reso possibile questa iniziativa – ha concluso la Consigliera comunale Adele Prosperi – con la loro professionalità e generosità verso il prossimo, hanno consentito davvero a tantissimi cittadini di effettuare in pochissimi minuti un controllo davvero importante per la loro salute. A tutti loro, importantissimo punto di riferimento nel campo del sociale e dell’assistenza alla popolazione, il mio più sincero e sentito ringraziamento, sperando che presto possa rinnovarsi la preziosa collaborazione venutasi a creare. Cerveteri sarà sempre pronta ad accogliere nuovi appuntamenti come questo di oggi”.