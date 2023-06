Protocollo fra Unindustria Civitavecchia e Asl Roma 4 per l'inclusione sociale • Terzo Binario News

Nella giornata di giovedì 15 giugno la Asl Roma 4 e Unindustria Civitavecchia hanno siglato un importante Protocollo d’Intesa per promuovere l’inclusione sociale, lavorativa e formativa delle persone con disagio psichico-sociale nel territorio di competenza

Il Lavoro Costituisce un asse fondamentale nei processi riabilitativi di recupero e reinserimento sociorelazionale per le persone svantaggiate dall’impatto con un disturbo psichico importante.

In tal senso il tirocinio terapeutico è uno strumento centrale.

La Asl Roma 4 ha sempre sostenuto, congiuntamente ai servizi sociali dei diversi comuni di area aziendale, i progetti di inclusione lavorativa, ma, sottolinea la dott.ssa Matranga, ” I tempi sono maturi per privilegiare una linea teorico-operativa fondata sulla promozione di collaborazioni significative con le realtà imprenditoriali del territorio più sensibili al tema del recupero sociale. Appare sempre più evidente come occorra creare una rete di collegamento, il più estesa possibile, tra aziende e servizi; occorre, soprattutto, elaborare una visione comune e di ampio respiro sui processi socioeconomici che possano favorire solidarietà, valorizzazione dei singoli individui, miglioramento del clima culturale delle nostre comunità, persino riduzione dei danni al sistema produttivo. Il percorso virtuoso deve poter trasformare l’esperienza del tirocinio in una reale opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro ordinario e competitivo. “

Il protocollo prevede, infatti, che l’Azienda Sanitaria, tramite il Dipartimento di Salute Mentale, svolga il ruolo di soggetto promotore, garantendo l’accompagnamento e il monitoraggio dell’esperienza di tirocinio, mentre Unindustria Civitavecchia si impegna a facilitare i contatti tra le aziende potenzialmente ospitanti e la ASL Roma 4, promuovendo le iniziative di inclusione lavorativa attraverso tirocini professionali, indicati e proposti dal Dipartimento di Salute Mentale.

“Tra le mission di Unindustria Civitavecchia c’è quella di promuovere l’inclusione e la sostenibilità sociale delle attività produttive sul territorio attraverso progetti che, come il protocollo in questione, assicurino la protezione e il riscatto sociale delle persone fragili a rischio di isolamento e deprivazione ambientale” ha dichiarato il presidente di Unindustria Cristiano Dionisi. “Per questo oggi aderiamo con convinzione, certi che la firma del Protocollo rappresenti un’occasione reciproca di crescita per i lavoratori e per le imprese”.

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 e Unindustria Civitavecchia riaffermano così il loro impegno comune a favore dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disagio psicosociale, attraverso un patto che rappresenta un esempio deciso e innovativo di “coalizione di comunità” in favore di persone svantaggiate ma, di fatto, a beneficio di tutti.