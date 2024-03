A Bracciano apre Cisalfa Sport, nuovi posti di lavoro e investimenti • Terzo Binario News

· Circa 750 mq. per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva e offrire oltre 100 tra i brand più importanti di running, calcio, sci, outdoor, tennis, padel e molti altri sport

· Importanti investimenti sul territorio per oltre 300.000 euro e circa 10 nuove assunzioni

· Cisalfa Sport è presente in Lazio con più di 25 negozi e quasi 700 collaboratrici e collaboratori

· Previste nuove aperture e assunzioni nel 2024 in regione

Curno, 28 marzo 2024 – Cisalfa Sport, azienda italiana leader nella vendita dei migliori prodotti di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, ha annunciato l’apertura di un nuovo negozio a Bracciano (RM) situato all’interno del Centro Commerciale Bracciano.

Il nuovo punto vendita Cisalfa Sport si sviluppa su una superficie di circa 750 metri quadrati pensati per far vivere la migliore esperienza ai visitatori e offrire prodotti e accessori dei mondi citywear, sportswear e active con aree suddivise per genere, oltre che per sport, e più di 100 tra i migliori brand come Adidas, Asics, Bear, Ellesse, Fila, Nike, Puma e The North Face. Inoltre, l’azienda ha previsto circa 10 nuove assunzioni per garantire la massima attenzione e qualità di servizio ai clienti, portando a quasi 700 le collaboratrici e i collaboratori impiegati in Lazio. Nella sezione “Lavora con noi” è possibile trovare tutte le posizioni aperte.

“Sono molto orgoglioso di inaugurare un punto vendita proprio in Lazio, la regione da cui è iniziata la storia di questo Gruppo” afferma Ismaele Niero, Sales Director di Cisalfa Sport. “Crediamo in un mondo in cui il benessere nasce dallo sport e per fare questo significa anche essere impegnati ad ampliare o migliorare la nostra rete creando nuovi posti di lavoro. Adesso possiamo proporre una vasta selezione agli appassionati di sport e tempo libero di questa regione dove abbiamo raggiunto una superficie di vendita complessiva di quasi 30,000 metri quadrati.”

Cisalfa Sport ha investito oltre 300.000 euro per la creazione del nuovo negozio concepito secondo un layout contemporaneo e sostenibile, studiato per far vivere un’esperienza immersiva, più facile e intuitiva ai visitatori grazie a spazi disegnati per orientare il cliente in aree per genere, per occasione d’uso, oltre che per i principali brand e attività sportive quali training, home fitness, running, calcio, sci, outdoor, tennis e padel. Le aree espositive sono state ottimizzate per ridurre la densità di prodotti, senza penalizzare la selezione, e migliorare la presentazione da un punto di vista estetico e tecnico delle collezioni.

Design moderno e sostenibile

L’ultimo layout dei negozi Cisalfa Sport è attento anche alla sostenibilità dei negozi, concepiti con caratteristiche tali da ridurre l’impatto ambientale dei consumi e migliorare l’efficientamento energetico. Lo store presenta l’illuminazione a LED (-50% di consumi stimati rispetto all’illuminazione tradizionale), un impianto di riscaldamento e condizionamento collegato ad un sistema di telegestione centralizzato (-5/10% di sprechi in base all’impianto e al negozio) e strutture perimetrali degli espositori in legno certificato FSC e PEFC.