Windsurf, i ragazzi della Lega Navale Civitavecchia brillano in Coppa Italia - Terzo Binario News

Ad Ancona prima tappa per Techno 293 e IQ-Foil: gli atleti locali si sono piazzati in testa alle classifiche in diverse categorie

di Cristiana Vallarino

Sono tornati stanchi, ma molto felici domenica sera i ragazzi della Lega Navale Civitavecchia, impegnati nello scorso week end ad Ancona per la prima tappa di Coppa Italia per il windsurf classe Techno 293 e IQFOIL YOUTH. Hanno dato tutti il massimo e per alcuni di loro ciò è significato piazzarsi in testa alla classifica di categoria.

Sono stati tre giorni molto difficili, per via delle condizioni meteo che hanno permesso di andare in acqua un solo giorno sui tre previsti di regata. I ragazzi sono stati accompagnati dagli istruttori Lni Civitavecchia Daniele Guzzone e Elena Scagnoli (il terzo che li segue è Matteo Evangelisti). I due allenatori sono rimasti molto soddisfatti di quanto ottenuto, nonostante il campo di regata particolarmente difficile.

“Come prima tappa nzionale sono state fatte veramente poche prove. Infatti il numero delle prove non è stato sufficiente da consentire agli atleti lo scarto della prova peggiore – spiegano Guzzone e Scagnoli -. Anche la nuova flotta IQ-Foil è andata in acqua per regatare solo un giorno su tre, con un vento molto sostenuto intorno ai 35 nodi. Siamo molto fieri dei nostri ragazzi, abbiamo ancora qualcosa su cui lavorare, ma ci sentiamo carichi e pronti per l’Europeo che si svolgerà a Cagliari dal 18 al 23 aprile”.

E naturalmente molto orgoglioso il presidente Lni sezione locale, Dario Iacoponi. “Da quando sono stato eletto, e sono pochi mesi – commenta – ho già avuto modo di vedere quanto sono in gamba tutti i nostri giovanissimi atleti, a cominciare dall’impegno messo nelle gare ospitate proprio a Civitavecchia. Il bilancio di Ancona lo conferma. Con il nuovo direttivo siamo pronti a sostenere quelli che sono i campioni del futuro”.

Ecco qui i risultati.

Categoria Kids Femminile terza classificata Elisa D’Andrea. Categoria Under 13 primo classificato Davide Mecucci fra i 22 partecipanti.

Nella categoria Under 15 su 59 in gara la prima sul podio è stata Alice Evangelisti Alice, seconda Lucrezia Piccolo, mentre Vittoria Marconi si è piazzata quarta. Fra i 73 surfisti della categoria Under 17, il primo classificato nella maschile è stato Letterio Andrea Milea, secondo posto nella femminile per Giulia Vitali, seguita al quarto da Elisa Del Duca. Nella categoria IQFOIL YOUTH i ragazzi della Lni Civitavecchia hanno guadagnato un quinto piazzamento con Matteo Molentino e un settimo di Nico Pettinari.

Naturalmente i complimenti – sia degli allenatori che del direttivo e dei soci – vanno a tutti gli atleti Lega Navale Civitavecchia che hanno partecipato alla prima tappa nazionale e quindi anche Flavio Molentino, Luca Traversi, Simone Senese, Claudia di Francesco, Alfredo Lauteri e Francesco Ricci.